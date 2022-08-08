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المحاضرون المجانيون يهددون بـ"تعطيل الحياة" في ذي قار ما لم تُصرف مستحقاتهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-08T12:46:10+0000
المحاضرون المجانيون يهددون بـ"تعطيل الحياة" في ذي قار ما لم تُصرف مستحقاتهم

شفق نيوز/ هددت اللجنة التنسيقية للمحاضرين المجانيين في ذي قار، يوم الإثنين، بـ"تعطيل الحياة في المحافظة" ما لم يوضع حلاً عاجلاً لهم وصرف مستحقاتهم المالية كافة.

وقالت منسقية اللجنة لوكالة شفق نيوز، ان "البلاغ الذي وصلنا يفيد بصرف مستحقات المحاضرين في المحافظات كافة باستثناء ذي قار، وواسط، وكربلاء، والديوانية، والمثنى، بحجة عدم كفاية الاموال المخصصة لنا".

وبينوا ان "هناك نية لدى الحكومة تفيد بترك هذه المحافظات إلى حين إقرار الموازنة المقبلة التي لا نعلم متى يتم اقرارها، بحجة ان هذه المحافظات توجد اخطاء بكتبها المرسلة لوزارة المالية، رغم ان محافظة النجف تم شمولها بصرف المستحقات مع عدم تمكنها من تصحيح الخطأ الوارد في كتابها المرسل لوزارة المالية والذي قد يتأجل للاسبوع المقبل".

وأشاروا الى ان "تنسيقية المحاضرين المجانيين في ذي قار تخشى من وجود عقوبة لها ولبقية المحافظات غير المشمولة معها بصرف المستحقات، بسبب قوة تظاهراتها في الفترة السابقة للمطالبة بصرف مستحقاتهم"، مؤكدين ان "قرارات الحكومة هذه تضعنا امام مفترق طرق معها".

وأوضح منسقو اللجنة "أمهلنا الحكومة المحلية ومديرية تربية ذي قار لغاية مساء يوم الأربعاء المقبل، وفي حال لم يكن هناك حلاً لقضيتنا وصرف مستحقاتنا التي بذمة الحكومة خلال الشهر الجاري، فستكون لنا صولة معها تتمثل بإغلاق دوائر ذي قار وطرقها كافة، وقد اتممنا العدة لكل شيء".

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