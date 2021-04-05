المحاضرون المجانيون يغلقون مكتب مجلس النواب في بعقوبة (تحديث)

شفق نيوز/ قام تدريسيون محتجون، يوم الاثنين، بإغلاق مبنى حكومي في محافظة ديالى.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المحاضرين نظموا مسيرات احتجاجية من مبنى تربية المحافظة الى مكتب مجلس النواب وقاموا بإغلاق المبنى، رافعين شعار"لن نعود بدون عقد" على خلفية اهمال مطالبهم بتحويلهم الى عقود ضمن قانون الموازنة الذي اقره البرلمان مؤخراً.

وأكد المحاضرون؛ ان "نوابنا خدعونا ويسعون الآن الى تخديرنا"، متسائلين عن "سبب تمرير الفقرة المتعلقة بعقود الكهرباء وتفريطهم بحقوق المحاضرين".

ولاول مرة في ديالى يتم تأشير علامة X على صور ممثلي محافظة ديالى في مجلس النواب الـ14 وترمى لافتة مكتب مجلس النواب في حاوية النفايات.

وأضاف المحاضرون؛ أن "ممثلي ديالى استغفلوا المحاضرين طيلة الفترة الماضية بوعود قاطعة في تثبيت حقوقهم، إلا أنهم تنصلوا من تعهداتهم السابقة بهذا الصدد".

ونشر عدد من النواب تغريدات و"بوستات" تبشيرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقرار قانون الموازنة تفيد بتضمين عقود المحاضرين في الموازنة الا ان اطرافا برلمانية نفت ذلك ما أثار سخطا وغضبا جماهيريا وسط دعوات بتظاهرات واعتصامات عارمة للمحاضرين المجانيين في جميع المحافظات.

وتصاعدت ازمة المحاضرين لتشمل نحو 8 محافظات اغلقت فيها مديريات التربية وسط اعتصامات مفتوحة للمطالبة بتحويلهم الى عقود وتعديل فقرة منحهم المنح مالية ضمن قانون الموازنة.