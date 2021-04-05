سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المحاضرون المجانيون يغلقون مكتب مجلس النواب في بعقوبة (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-05T08:25:49+0000
المحاضرون المجانيون يغلقون مكتب مجلس النواب في بعقوبة (تحديث)

شفق نيوز/ قام تدريسيون محتجون، يوم الاثنين، بإغلاق مبنى حكومي في محافظة ديالى.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المحاضرين نظموا مسيرات احتجاجية من مبنى تربية المحافظة الى مكتب مجلس النواب وقاموا بإغلاق المبنى، رافعين شعار"لن نعود بدون عقد" على خلفية اهمال مطالبهم بتحويلهم الى عقود ضمن قانون الموازنة الذي اقره البرلمان مؤخراً.

وأكد المحاضرون؛ ان "نوابنا خدعونا ويسعون الآن الى تخديرنا"، متسائلين عن "سبب تمرير الفقرة المتعلقة بعقود الكهرباء وتفريطهم بحقوق المحاضرين".

ولاول مرة في ديالى يتم تأشير علامة X على صور ممثلي محافظة ديالى في مجلس النواب الـ14 وترمى لافتة مكتب مجلس النواب في حاوية النفايات.

وأضاف المحاضرون؛ أن "ممثلي ديالى استغفلوا المحاضرين طيلة الفترة الماضية بوعود قاطعة في تثبيت حقوقهم، إلا أنهم تنصلوا من تعهداتهم السابقة بهذا الصدد".

ونشر عدد من النواب تغريدات و"بوستات" تبشيرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقرار قانون الموازنة تفيد بتضمين عقود المحاضرين في الموازنة الا ان اطرافا برلمانية نفت ذلك ما أثار سخطا وغضبا جماهيريا وسط دعوات بتظاهرات واعتصامات عارمة للمحاضرين المجانيين في جميع المحافظات.

وتصاعدت ازمة المحاضرين لتشمل نحو 8 محافظات اغلقت فيها مديريات التربية وسط اعتصامات مفتوحة للمطالبة بتحويلهم الى عقود وتعديل فقرة منحهم المنح مالية ضمن قانون الموازنة.

related

نائب: الموازنة اغتالت حقوق المحاضرين المجانيين

Date: 2021-04-02 14:06:10
نائب: الموازنة اغتالت حقوق المحاضرين المجانيين

جملة معلومات مثيرة.. استطلاع يكشف مزاج وافكار المتظاهرين في العراق

Date: 2019-12-11 13:56:43
جملة معلومات مثيرة.. استطلاع يكشف مزاج وافكار المتظاهرين في العراق

تظاهرة طلابية في كربلاء

Date: 2019-10-29 10:15:11
تظاهرة طلابية في كربلاء

شرطة ذي قار توجه نداءً لمواطنيها: لا تعتدوا علينا فنحن اخوتكم

Date: 2021-02-27 16:42:38
شرطة ذي قار توجه نداءً لمواطنيها: لا تعتدوا علينا فنحن اخوتكم

فيديو.. كربلائيون قدموا على تعيينات لتظهر النتائج في مكب للنفايات

Date: 2019-11-20 14:28:50
فيديو.. كربلائيون قدموا على تعيينات لتظهر النتائج في مكب للنفايات

صور.. ماذا يفعل "الجوكر" بتظاهرات العراق؟

Date: 2019-10-14 12:51:12
صور.. ماذا يفعل "الجوكر" بتظاهرات العراق؟

محتجون يلوحون بخطوات تصعيدية في العراق

Date: 2021-04-04 06:41:14
محتجون يلوحون بخطوات تصعيدية في العراق

محتجون يغلقون جامعة القادسية

Date: 2019-12-24 10:21:53
محتجون يغلقون جامعة القادسية