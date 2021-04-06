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المحاضرون المجانيون يعلقوا اعتصامهم في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T17:26:29+0000
المحاضرون المجانيون يعلقوا اعتصامهم في ذي قار

شفق نيوز/ علق المحاضرون المجانيون في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام مديرية تربية المحافظة.

وقال منسق تظاهرات المعتصمين، رائد البديري لوكالة شفق نيوز، إن "المعتصمين من المحاضرين المجانيين في المحافظة، علقوا اعتصامهم أمام مبنى مديرية تربية ذي قار وقاموا برفع الخيام، وأن الدوام الرسمي سيعود للمديرية يوم غد الأربعاء".

وبين أن "القرار الذي حصل عليه المحاضرين اليوم في مجلس الوزراء، سيتم تنفيذه في الشهر الجاري 1/4/2021، وبواقع 250 الف دينار لكل محاضر مجاني في ذي قار".

وشهدت محافظات مثل بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم، كما قام المحاضرون المجانيون في العاصمة بغداد بقطع جسر حيوي.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المحاضرين المجانيين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة، قاموا بالتوجه الى مقتربات جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وأضاف؛ ان المحاضرين تجمعوا عند مدخل الجسر وقاموا بقطعه بواسطة إنشاء حاجز بشري.

واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

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