المحاضرون المجانيون يتظاهرون ويقطعون طريقاً رئيساً وسط كركوك

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين والمحاضرين المجانيين في كركوك، يوم الاثنين، أمام مبنى المحافظة مطالبين وزارة التربية بإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بعقود المحافظة، حيث قطعوا شارعاً رئيسياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المحاضرين المجانيين قاموا بالتظاهر وقطعوا الطريق الرئيسي أمام مبنى المحافظة، مطالبين وزارة التربية بإطلاق حصة كركوك من العقود أسوة بباقي المحافظات.

وأضاف، أن المتظاهرين رفعوا مطالبهم للمسؤولين من أجل مفاتحة وزارة التربية بفتح عقود محافظة كركوك والبالغة 7350 درجة.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى مصطفى محمد، للوكالة، إن "المحاضرين المجانيين يطالبون بإطلاق الدرجات الوظيفية للعقود أسوة بباقي المحافظات التي فتحت العقود حسب تعليمات الحكومة العراقية"، مشيرًا إلى أن "كركوك هي المحافظة الوحيدة التي لم تطلق درجاتها الوظيفية التي هي حق للخريجين".

وطالب محمود، مجلس محافظة كركوك والمحافظ بإطلاق الدرجات الوظيفية الموجودة ضمن حركة الملاك، مشيرًا إلى التقاطع الوظيفي في المحاضرين الذين تم تثبيتهم العام الماضي، لأن هناك عشرات المعلمين والمدرسين الذين خرجوا من وظائفهم إلى التقاعد وهناك درجات تتوفر لا يُعلن عنها.