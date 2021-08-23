المحاضرون المجانيون في كربلاء يقطعون شوارع مهمة ويغلقون دائرة التربية.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من المحاضرين المجانيين في كربلاء، يوم الاثنين، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم قطعوا خلالها طرقاً مهمة واغلقوا دائرة التربية في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كربلاء، إن العشرات من المحاضرين للعام 2020 خرجوا، اليوم، بتظاهرات احتجاجية

من اجل المطالبة بحقوقهم وتثبيهم وفق نظام العقود.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين قطعوا الشوارع المؤدية الى فلكة التربية وسط المحافظة، كما أغلقوا مبنى دائرة التربية ومنعوا الموظفين من الدخول.

وطوال الأشهر والسنوات الماضية نظم المحاضرون المجانيون، تظاهرات واعتصامات في العديد من المحافظات العراقية لتتكلل مؤخراً بإطلاق مستحقاتهم المالية المتراكمة.

و"المحاضرون المجانيون" عبارة اطلقت على المعلمين والمدرسين الذين قدموا محاضرات للطلبة في مختلف مدارس العراق على مدى سنوات دون الحصول على اي أجر أو مرتب.