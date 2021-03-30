المحاضرون المجانيون في كربلاء يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين في كربلاء، يوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المحاضرين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية تربية محافظة كربلاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة 2021.

يشار إلى أن المحاضرين المجانيين في وزارة التربية وكذلك موظفي العقود والإجراء اليوميين في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور عدة، والبعض منهم رواتبهم متأخرة منذ ما يزيد على السنة.