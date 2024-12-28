المحار التركي.. وجبة مميزة تلقى رواجاً في كركوك

شفق نيوز/على ضفة مجمع بوليفارد التجاري وسط كركوك (255 كم شمالي العاصمة بغداد)، يضع احد الشباب الذين يكافحون لتوفير لقمة العيش لعائلته ثلاث براميل بداخلها محار تركي الذي يمتاز بطعمه الفريد.

يقول محمد (20 عاماً) الذي يمتهن بيع المحار التركي، إن "هذه المهنة كانت غير موجودة في كركوك سابقاً، وبعد افتتاح هذا المشروع بدأ الإقبال على المحل يزداد تدريجياً لما يمتاز به المحار من فائدة وطعم لذيذ، فيما تبلغ سعر القطعة الواحدة منه ألف دينار عراقي".

ويشير محمد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الحصول على المحار يتم عن طريق تجار، حيث تشحن إما جواً أو براً من تركيا إلى كركوك، وتكون محفوظة داخل حاوية مبردة لضمان عدم تلفها".

ويؤكد أن "طريقة حفظ المحار ليست بالسهلة، بل تحتاج إلى درجات متدنية جداً تصل إلى الانجماد لغرض المحافظة عليه لفترة طويلة من التلف".

وعن طريقة تجهيز المحار وأسعاره، يقول محمد إن "المحار يكون مغلقاً بصورة تامة، لذلك يتم فتح المحار بالسكين ويعصر عليه الليمون العراقي الذي يمتاز بجودته وحموضته المعتدلة وبهذا يعطي نكهة مميز للمحار، وبهذا تكون الوجبة جاهزة للتناول".

ويوضح، أن "المحار لا يعد وجبة كاملة، وإنما يؤكل استمتاعاً بطعمه ورغبة بفائدته، ويزداد الإقبال عليه في ليالي الشتاء من مختلف الأعمار".

ويلفت محمد، إلى أن "العمل يبدأ بعد العصر ويستمر لساعات متأخرة من الليل، وفي المناسبات يزداد الطلب على المحار وتنفذ البضاعة خلال ساعات".

ويدعو محمد في ختام حديثه الشباب العاطلين عن العمل إلى "ضرورة إيجاد مشاريع خاصة لهم في ظل قلة التوظيف الحكومي".

من جهته، يقول عبد الرحمن علي (17 عاماً)، إن "المحار يعتبر وجبة شهية، لذلك في كل مرة عند زيارة وسط المدينة يتم تناول هذه الوجبة المميزة".

ويؤكد علي لوكالة شفق نيوز أن "المحار الذي يقدمه محمد لا مثيل له في عموم كركوك والعراق، لذلك لا تحلو الجولة في المدينة دون تذوق المحار التركي".

وعن فوائد المحار، يقول المختص والأكاديمي في الحيوانات البحرية والأسماك، سعدون سليم، إن "القيمة الغذائية للمحار كبيرة لما له من فوائد على جسم الإنسان، وأن المواظبة على تناوله وإدراجه ضمن الوجبات والنظام الغذائي يُعزز صحة القلب وغير ذلك الكثير".

ويوضح سليم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن "المحار يُعّد مصدرًا للأحماض الدهنية الأساسية، وخاصةً الأوميغا 3 (Omega-3) والأوميغا 6 (Omega-6)، واللذان يُساعدان بشكل كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار، ورفع مستويات الكولسترول الجيد، مما يُساهم في منع تصلب الشرايين، والجلطات، والسكتات الدماغية".

"كما أن المحار عالي بالبوتاسيوم مما يجعله مُساعداً فعالاً في السيطرة على ضغط الدم وضبطه، لذلك هو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الضغط أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية"، يقول سليم.

ويتابع، كما أن "المحار والمأكولات البحرية عامةً هي قليلة السعرات الحرارة وفي الوقت نفسه تحتوي على كميات عالية من البروتين والزيوت الصحية، وأن تناول كميات كافية من البروتين يساهم بزيادة الاحساس بالشبع، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن، وأن النسبة العالية من البروتين في المحار لها دور في تعزيز عمليات الأيض، وهذا يساعد في عملية حرق الدهون في الجسم".

ويكمل حديثه عن فوائد المحار، أن "المحار يزيد من الرغبة الجنسية وذلك لاحتوائه على الزنك بنسبة عالية".