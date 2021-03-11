المجمع الفقهي يطالب بفتح المساجد: لا مبرر شرعي لإغلاقها

شفق نيوز/ طالب المجمع الفقهي العراقي، يوم الخميس، الجهات المختصة بإعادة فتح المساجد، مشيرا إلى "انتفاء المبرر الشرعي" لإغلاقها.

وقال المجمع في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إغلاق المساجد يضر بممارسة النشاط الاجتماعي في إغاثة العوائل المتعففة وتعطيل الواجبات التعبدية المرتبطة به، ومنها دعاء المصلين، لذا لا يصح الاستمرار بغلق المساجد مع انتفاء المبرر الشرعي لهذا الإغلاق وهو الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة".

وأضاف أنه "بناء عليه يطالب المجمع الفقهي العراقي الجهات المختصة بإعادة فتح المساجد، مع التأكيد على أئمة المساجد وخطبائها بضرورة الاستمرار في توجيه المصلين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة".

وكانت السلطات العراقية قد أغلقت المساجد الشهر الماضي ضمن قيود أخرى من بينها حظر التجوال الجزئي وتعليق الدراسة للحد من تصاعد إصابات كورونا.