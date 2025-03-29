المجمع الفقهي يحسم الجدل لسنّة العراق: غداً متمم لشهر رمضان

شفق نيوز/ أعلن المجمع الفقهي العراقي، مساء السبت، يوم غد الاحد متمماً لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد موجة من تباين الآراء والمواقف بين الوقف السني وهيئة علماء المسلمين.

وتضاربت الأنباء حول موعد عيد الفطر في العراق، إذ كانت دار الإفتاء العراقية، أول من أعلنت يوم غد الأحد أول أيام شهر شوال وبالتالي اول أيام عيد الفطر، قبل أن تتراجع عن إعلانها هذا وضم موقفها إلى جانب ديوان الوقف السني الذي أعلن بوقت متأخر من اليوم، أن يوم غد سيكون متمماً لشهر رمضان.

وقال مفتي جمهورية العراقي الشيخ مهدي الصميدعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد الموافق 1 شوال 1446 هـ، 30 مارس 2025 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال".

وأضاف "بهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء العراقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء".

وفي وقت لاحق، أعلن ديوان الوقف السني، أن يوم غد الأحد متمما لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 آذار الجاري، أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، ثبوت الرؤية الشرعًية لهلال شهر شوال، وأن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر لعام (1446هـ)، الموافق (30/3/2025م).