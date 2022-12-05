المجلس الوزاري للاقتصاد يوجه بإكمال موازنة 2023 وإرسالها إلى البرلمان

شفق نيوز / وجه المجلس الوزراء للاقتصاد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء الاثنين، باستكمال مسودة قانون المُوازنة العامة للدولة، لأجل التصويت عليها في مجلس الوزراء، ومن ثم رفعها لمجلس النواب العراقيّ، للمصادقة عليها.

جاء ذلك، خلال ترؤس وزير الخارجية، الاجتماع الثالث للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى محافظ البنك المركزيّ العراقيّ، ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار وكالةً، ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري للاقتصاد، كما بحثوا أهميَّة الاهتمام بوضع استراتيجيَّة اقتصاديّة شاملة، لتطوير القطاعات الصناعيَّة والزراعيَّة والتجاريَّة والإستثمار.