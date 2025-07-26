"المجرية" تنتعش بعد غضب شعبي في بابل.. صور

شفق نيوز– بابل

فتحت السلطات في بابل، مياه الري إلى منطقة المجرية في مركز مدينة الحلة بالمحافظة، بعد ساعات من تظاهرات غاضبة نظمها مساء امس الجمعة، العشرات احتجاجاً على جفاف النهر وشحّ المياه.

وأظهرت صورة ملتقطة من المنطقة، صباح اليوم السبت، تغيّراً لافتاً في المشهد بين الأمس واليوم، مع تدفّق المياه مجدداً في نهر المجرية الذي يغذي عدداً من قرى وأحياء الحلة بمياه الشرب والري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا التطور يأتي عقب زيارة ميدانية لمسؤولين محليين ومديري دوائر الموارد المائية والماء في بابل إلى موقع التظاهرة، حيث أجروا حوارات مع المحتجين وتعهدوا بإجراءات عاجلة منذ مساء يوم أمس السبت.

وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين بابل والديوانية وأشعلوا الإطارات، مطالبين بتحرك فوري لإنهاء أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ أيام.