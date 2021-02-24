المثنى.. وقفة احتجاجية على سوء معاملة متظاهري ذي قار

شفق نيوز/ نظم عدد من المواطنين في محافظة المثنى، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على سوء معاملة المتظاهرين في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال منسق الوقفة الاحتجاجية في السماوة، أيهم النعيمي لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من المواطنين في المثنى نظموا عصر اليوم، وقفة احتجاجية ضد ما يحصل في محافظة ذي قار من معاملة وقمع للمتظاهرين المطالبين بتنحية المحافظ ناظم الوائلي".

وأشار النعيمي، إلى وجود "حراك على مستوى اللجنة المركزية العليا للتظاهرات في العراق لتدارس ما يحصل في ذي قار".

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، بوقت سابق من يوم الأربعاء (24 شباط 2021)، مع عودة الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وخرج المتظاهرون للشوارع لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ، وقاموا بإغلاق جسر النصر وسط المدينة، وسط صدامات مع أفراد الأمن، وفق.

وأفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، بسقوط 18 جريحاً في صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية مركز المحافظة.