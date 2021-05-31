المثنى.. إغلاق العيادات الخاصة جراء "فتنة" أثارها صحفي

شفق نيوز/ اوضح نقيب الأطباء في محافظة المثنى، مهند الظالمي، اليوم الاثنين، أسباب إغلاق العيادات الطبية الخاصة في المحافظة لأشعار اخر.

وقال الظالمي لوكالة شفق نيوز، إن "فتنة قادها احد الصحفيين بالمحافظة، حيث اقدم على اقتطاع جزء من لقاء المحافظ احمد منفي، بالنقابة واحد الأطباء وذوي احد المتوفين"، لافتا إلى أن " الجزء المقتطع من حديث المحافظ اعتبره أطباء المثنى إهانة لهم".

وأضاف، "وعلى ضوء ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي اتخذ الأطباء قراراً باغلاق العيادات الخاصة في المحافظة حتى إشعار آخر ".

وبين الظالمي، أن" الأطباء جميعا اتفقوا على أن هذا الاغلاق لن يتم التراجع عنه حتى يقدم المحافظ منفي اعتذارا لهم".