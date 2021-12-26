المثنى.. دعم نقابي لاستقدام أطباء سوريين لسد النقص "الكبير"

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الأطباء في محافظة المثنى، يوم الاحد، دعمها لخطة استقدام أطباء من سوريا المجاورة لسد النقص في الكوادر الطبية بالمحافظة.

وقال نقيب اطباء المثنى مهند الظالمي لوكالة شفق نيوز، ان نقابته تؤيد خطوة الحكومة المحلية في المحافظة باستقدام أطباء سوريين للعمل في المؤسسات الصحية بالمثنى بسبب النقص الحاصل لديها في الكوادر الطبية.

ودعا إلى إخضاع الأطباء المستقدمين على اللجان المختصة بوزارة الصحة، لغرض تقييمهم.

وأشار الظالمي إلى أن "هؤلاء الأطباء الذين يتم جلبهم لن يسمح لهم العمل بالقطاع الخاص، كون هناك شروط وضوابط خاصة تضعها نقابة الأطباء العراقيين على الأطباء الأجانب للعمل بالقطاع الخاص العراقي، ابرزها المعاملة بالمثل للطبيب العراقي في بلد الطبيب المستقدم".

وأضاف أن "المثنى تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية، فضلا عن عزوف الأطباء المختصين عن القدوم إلى المحافظة، بسبب ضعف القطاع الخاص"، منوها إلى ان "المراكز الصحية في المثنى باتت تدار من قبل موظفين بدرجة معاون طبيب".