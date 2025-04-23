المثنى.. إجراءات عاجلة لمواجهة "الحمى النزفية"

شفق نيوز/ عقدت خلية إدارة الأزمات والكوارث في محافظة المثنى، يوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب الفني لمحافظ المثنى المهندس حيدر الوهامي، لمناقشة سبل مكافحة مرض الحمى النزفية والحد من انتشاره داخل المحافظة.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الذي حضره ممثلو الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، استعراضاً للوضع الوبائي الراهن ومناقشة الإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الهامة، أبرزها تشديد الإجراءات الرقابية من خلال منع دخول وخروج المواشي واللحوم الحمراء عبر السيطرات الحدودية للمحافظة، وتوجيه قيادة شرطة محافظة المثنى بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وتكليف مديري الأقسام في الأقضية بمنع مرور المواشي عبر الطرق النيسمية، فضلاً عن بثبيت دوريات أمنية داخل علوة بيع المواشي لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما أوصى الاجتماع بتعزيز الكوادر البيطرية من خلال مفاتحة وزارة الزراعة لتكليف الأطباء البيطريين العاملين بنظام العقود ومنحهم صلاحيات العمل الكامل داخل المستشفيات البيطرية، ودعم المستشفى البيطري مادياً لتعزيز قدراته في الاستجابة السريعة، وإلغاء عطلة يومي الجمعة والاثنين للأطباء البيطريين العاملين في المجازر، للحد من الذبح خارج المجازر الرسمية، وتمديد الحملات البيطرية لتشمل جميع مناطق المحافظة.

وفيما يتعلق بتنظيم البيئة الحضرية، تقرر توجيه دوائر البلدية برفع الحيوانات النافقة من الشوارع والأماكن العامة، ومنع الرعي داخل المدن ومنع ظاهرة الجزر العشوائي.

أما على صعيد الإجراءات الأمنية والصحية، فقد تم توجيه الجهات الأمنية بمتابعة مربي المواشي داخل مراكز المدن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالتنسيق مع دوائر البلدية، وفرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على المناطق التي تُكتشف فيها إصابات بهدف السيطرة على انتشار المرض، وإنشاء غرف طوارئ صحية متنقلة مجهزة للعمل في المناطق الريفية والنائية لتقديم الدعم الطبي والبيطري السريع، وتوفير نقاط تطهير وتعقيم في مناطق تجمع المواشي وتوزيع مواد التعقيم مجانًا على المربين.

وفي مجال التوعية الإعلامية، أُطلقت حملات توعية إعلامية موسعة بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي لتثقيف المواطنين حول أعراض المرض وطرق الوقاية وأهمية التعاون مع الجهات المعنية.

يذكر أن مصدراً طبياً أفاد وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة ثانية يشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في محافظة المثنى.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت وفق إحصائية الاثنين الماضي، 19 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها حالتا وفاة منذ بداية العام 2025.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.