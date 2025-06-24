المثنى.. تغييرات إدارية وتقليص للدوام مع بدء شهر محرم

شفق نيوز/ صادق مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، على تعيين مديرين جدد لعدد من الدوائر، فيما أقر تقليص الدوام خلال الأيام الأولى من شهر محرم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مجلس محافظة المثنى صوّت، اليوم، على تعيين عدد من المديرين الجدد لدوائر خدمية في المحافظة، ضمن جلسة رسمية عُقدت لهذا الغرض.

وبحسب المراسل، فقد صوّت المجلس على اختيار محمد طالب مديراً لدائرة ماء المثنى، وقاسم محمد جبار مديراً للموارد المائية، وصالح فهد والي مديراً لبلديات المثنى، كما صوّت المجلس على تعيين فلاح شيال مديراً لدائرة الشباب والرياضة في المحافظة.

وفي سياق آخر، صوّت المجلس على تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ساعة واحدة خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر محرم الحرام.