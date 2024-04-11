المثنى تعلن انطلاق عملية تسويق محصول الحنطة: الرقم سيكون تاريخيا

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية بمحافظة المثنى، اليوم الخميس، عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في المحافظة، فيما توقعت الوصول لرقم تاريخي بعملية التسويق.

وذكر معاون محافظ المثنى، عبدالوهاب الياسري لوكالة شفق نيوز، ان "عملية تسويق محصول الحنطة انطلقت اليوم في محافظة المثنى، كأول محافظة تباشر بذلك"، لافتا إلى ان "المثنى تتوقع تجاوز رقمها َالتاريخي بعملية التسويق السابق بـ130 ألف طن العام الماضي، حيث يتوقع أن تصل العام الحالي إلى اكثر من 200 ألف طن تسويق نتيجة زراعة 300 ألف دونم زراعي في الموسم الحالي".

وبين الياسري، ان "المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتهيئة المخازن والسايلوات لاستقبال عملية التسويق"، مضيفا أن "حكومة المحافظة طالبت وزارة التجارة بإنشاء مركزين تسويقيين بمواصفات حديثة في مدينة السماوة، لاستيعاب كميات التسويق خلال المرحلة المقبلة ".

واكد، ان "المثنى تمكنت من الوصول إلى هذه الأرقام التسويقية نتيجة استخدم أراضي بادية المثنى وهي ارض خصبة وفيها مياه جوفية، وكذلك استخدم الفلاح في المثنى التقنيات الحديثة في الزراعة كالمرشات والحراثة الصفرية واستعمال النوعيات الجيدة من البذور"، مبينا ان "التقنيات الحديثة في الزراعة شكلت نسبة 40% في عملية استخدام الفلاح السماوي لها بالموسم الحالي، ونسعى للوصول إلى أرقام عليا خلال المواسم المقبلة، من اجل التخلي مستقبلاً عن الطرق البدائية في الزراعة".