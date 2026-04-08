المثنى وكركوك تعطلان الدوام الرسمي غداً في جميع الدوائر (تحديث)

شفق نيوز- المثنى/ كركوك

قرر مجلس محافظة المثنى، ومحافظ كركوك، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة ليوم غد الخميس، في الذكرى السنوية للإطاحة بالنظام السابق في التاسع من نيسان/ أبريل 2003.

وذكر مجلس المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر تعطيل الدوام في جميع دوائر الدولة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، "وذلك إحياءً لذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى، واستذكاراً لسقوط النظام الصدامي البائد".

وبين أن هذا القرار يأتي "استناداً إلى أحكام المادة 2 من قانون عطلة يوم سقوط نظام الحكم الصدامي رقم 1 لسنة 2017، الصادر عن مجلس محافظة المثنى".

بدوره وجّه محافظ كركوك ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس التاسع من شهر نيسان "في ديوان المحافظة وجميع الدوائر الرسمية مع استمرار الجهد الخدمي، بمناسبة الذكرى 23 لسقوط النظام الدكتاتوري السابق".

وخوّل المحافظ الجامعات بالتعطيل من عدمه بشكل لا يتعارض في حال وجود امتحانات للطلبة.