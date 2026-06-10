المثنى تعطل الدوام الخميس إحياء لذكرى "مجزرة سبايكر"

شفق نيوز- المثنى

قرر مجلس محافظة المثنى، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة ما عدا المؤسسات التربوية لتزامن ذلك مع الامتحانات.

وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العطلة تأتي بمناسبة إحياء ذكرى "فاجعة مجزرة سبايكر واستذكاراً لتضحيات الشهداء الذين ارتقوا في هذه الجريمة الإرهابية البشعة".

وكانت محافظتي صلاح الدين وذي قار قد قررتا، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس إحياءً للذكرى السنوية لـ"مجزرة سبايكر".

وقتل تنظيم "داعش" رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن في قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في حزيران/ يونيو 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود بعد مغادرتهم للقاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة، في عمليات إعدام جماعي.