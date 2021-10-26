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المثنى تشن حملة للقضاء على ظاهرة تربية المواشي داخل المدن

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-26T12:23:31+0000
المثنى تشن حملة للقضاء على ظاهرة تربية المواشي داخل المدن

شفق نيوز/ باشرت مديرية بيئة المثنى، يوم الثلاثاء، بحملة للقضاء على ظاهرة تربية المواشي داخل مدن المحافظة.

وقال مدير بيئة المثنى يوسف السوداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من الحملة هو القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية وكذلك لمنع تفشي الأمراض الانتقالية التي تهدد حياة الإنسان".

وأشار إلى أن "المادة 33 من قانون تحسين البيئة تمنع تربية المواشي داخل المدن"، لافتاً إلى أن "هناك غرامات مالية ستفرض على كل شخص لا يتعاون مع هذه الحملة بالإضافة إلى إقامة دعوى قضائية للقضاء على الظواهر السلبية".

ودعا السوداني المواطنين إلى التعاون مع مديرية البيئة لجعل بيئة العراق اجمل.

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