المثنى.. تشكيل لجنة فنية بعد حادث انهيار مبنى وسط السماوة

شفق نيوز- المثنى

وجّه محافظ المثنى أحمد منفي العتابي، يوم الخميس، بتشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير بشأن الموقف القانوني وشروط السلامة للمنازل القديمة والمحال التجارية ومرآب السيارات المطلة على الشوارع، على خلفية انهيار مبنى قديم في مدينة السماوة، مركز المحافظة.

وقال إعلام المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا التوجيه جاء على خلفية "انهيار مبنى قديم في مدينة السماوة وتضرر ست عجلات للدفاع المدني التي تواجدت في موقع الحادث".

وأوضح أن "العتابي وجّه بتشكيل لجنة مشتركة تضم بلدية السماوة والدفاع المدني وديوان المحافظة، تتولى إعداد تقرير فني بشأن المنازل القديمة وكذلك المباني والمحال ومرآب السيارات التي تطلّ على الشوارع، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني في محافظة المثنى، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، انهيار مبنى قديم في قضاء السماوة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تعاملت مع حادث انهيار مبنى قديم في قضاء السماوة بمحافظة المثنى، أدى إلى تضرر 6 عجلات مدنية دون تسجيل إصابات بشرية".