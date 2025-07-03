المثنى تسجل محاولتي انتحار

شفق نيوز – المثنى

أفاد مصدر أمني في المثنى، يوم الخميس، بتسجيل محاولتي انتحار في شمال وشرق مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يعمل راعي أغنام أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح ناري في إحدى قرى ناحية السوير شرقي مدينة السماوة، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث تم إنقاذه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "فتاة في العشرينيات من عمرها أقدمت على الانتحار أيضاً داخل منزلها بقضاء الوركاء شمال مدينة السماوة مركز المحافظة بعدما تناولت مبيدات حشرية، حيث تم إنقاذها من قبل ذويها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بحادثتي الانتحار لمعرفة دوافعهما والأسباب التي تقف وراءهما".