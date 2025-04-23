المثنى تسجل حالة وفاة ثانية يشتبه اصابتها بالحُمى النزفية

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي، يوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة ثانية يشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في محافظة المثنى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المشتبه بالإصابة توفيت في مستشفى الحسين التعليمي بالمثنى، مضيفا أنه تم أخذ عينات للتأكد من إصابتها.

وكانت المثنى قد سجلت امس حالة وفاة لمصاب بهذا الوباء تعتبر هي الأولى في العام 2025.

وأبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بأنه "تم تأكيد ثلاث إصابات بمرض الحمى النزفية في محافظة المثنى، إحداها لامرأة توفيت اليوم أثناء تلقيها العلاج في مركز الرعاية الخاص بالمصابين".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت وفق إحصائية أمس الاثنين، 19 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها حالتا وفاة منذ بداية العام 2025.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.