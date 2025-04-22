المثنى تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة وفاة جديدة بمرض الحمى النزفية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "تم تأكيد ثلاث إصابات بمرض الحمى النزفية في محافظة المثنى، إحداها لامرأة توفيت اليوم أثناء تلقيها العلاج في مركز الرعاية الخاص بالمصابين".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت وفق إحصائية أمس الاثنين، 19 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها حالتي وفاة منذ بداية عام 2025، بحسب المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر.

وعن توزيع الإصابات أوضح البدر في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، أن محافظة ذي قار تتصدر حالات الإصابة بواقع 7 حالات، تليها كركوك بواقع 4 إصابات بينها حالتي وفاة، ثم المثنى 3 إصابات، ونينوى والبصرة وبغداد وميسان وواسط إصابة واحد لكل من هذه المحافظات.

وأكد البدر، أن "مرض الحمى النزفية تحت السيطرة في الوقت الحالي، وهناك قدرة على التشخيص والعلاج، لكن دائماً ما يتم التأكيد على الوقاية ونشر رسالة التثقيف والتوعية الصحية، لقطع سلسة انتقال المرض وتقليل احتمال الإصابات".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.