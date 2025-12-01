المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين

شفق نيوز- المثنى

شهدت محافظة المثنى، يوم الاحد، تحركات وإجراء تحقيق بحق المحافظ مهند العتابي، وسط ترجيحات باستجوابه، وإلى جانب هذا الحراك، تم نفي خبر اشتباكات استمرت لساعات مع تجار مخدرات دوليين في المحافظة.

وقال مصدر مطلع بمجلس محافظة المثنى لوكالة شفق نيوز، إن "مناوشات حصلت بين احد اعضاء المجلس والمحافظ مهند العتابي، اسفرت عن تشكيل لجنة داخل المجلس للتحقيق بخروقات العتابي المالية".

وتابع أن "اللجنة استمعت إلى إفادة شهود عيان وعثرت على أدلة مادية تشير إلى خروقات مالية كبيرة في ديوان المحافظ"، مضيفا أن "اللجنة في حال ثبتت تلك الخروقات، سيصار إلى اعلان تلك النتائج امام الرأي العام، ومن ثم استدعاء المحافظ للاستجواب داخل المجلس، واعفاءه من المنصب في حال ثبت تقصيره".

من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة المثنى عقيل العبساوي، لوكالة شفق نيوز، خبر وقوع اشتباكات مسلحة بين جهاز مكافحة المخدرات وتجار مخدرات دوليين في منطقة الرحاب، واستمرت لمدة 3 ساعات".

وأضاف أن "القوات الامنية تسعى جاهدة للقضاء على آفة المخدرات المنتشرة في البلد والمثنى على وجه الخصوص، لكن الحادث لم يحصل"، داعيا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات للرأي العام وعدم إثارة الهلع لدى المواطنين".