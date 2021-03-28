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المثنى تحدد سبب جفاف "بحيرة ساوة": عودتها تتطلب تدخلاً عالمياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-28T07:18:22+0000
المثنى تحدد سبب جفاف "بحيرة ساوة": عودتها تتطلب تدخلاً عالمياً

شفق نيوز/ كشف دائرة المهندس المقيم في محافظة المثنى، اليوم الأحد، عن أسباب تعرض بحيرة ساوة للجفاف.

وقال مدير الدائرة، راي علي لوكالة شفق نيوز"، إن "حركة الصفائح التكتونية والزلازل التي حصلت في مناطق شمال شرق العراق منذ عام 2016 وحتى الآن، والتي وصلت توابعها إلى السماوة أدى إلى انسداد المجاري تحت السطحية التي تغذي (بحيرة ساوة) مما أدى إلى جفافها".

وبين، أن "وزارة الموارد المائية على اتصال مباشر مع الجهات العالمية ولا سيما جامعة (فرايبورگ) الالمانية، التي زارت المكان أكثر من مرة وقامت فرقها بالغطس لمعرفة طبيعتها وتوصلت الى نتائج مهمة"، لافتا إلى أن" اعادة الحياة الى البحيرة لا يمكن إلا من خلال جهات عالمية تملك أجهزة متخصصة بهذا المجال، فضلا عن توفر الأموال اللازمة لهذا العمل".

وأكد علي، أن "فرضية جفاف الآبار التي أدت إلى (بحيرة ساوة) خاطئة ولا صحة لها"، مبينا أن "اجتماعات الهيئة العامة للمياه الجوفية أكدت عدم وجود انخفاض للمياه في (حوض الدمام)".

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