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المثنى تتوقع ازمة مائية خانقة وتترقب 3 أشهر عصيبة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T10:08:03+0000
المثنى تتوقع ازمة مائية خانقة وتترقب 3 أشهر عصيبة

شفق نيوز/ توقعت الحكومة المحلية في المثنى جنوبي العراق، اليوم السبت، حدوث أزمة مائية خانقة في المحافظة خلال الاشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع المائي الحالي جيد بسبب عدم وجود موسم زراعي.

وذكر معاون المحافظ لشؤون الزراعة والموارد المائية، عبد الوهاب الياسري لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة انهت مشاكلها في الوقت الحالي مع الديوانية بسبب انتهاء الموسم الزراعي لديها او انتهاء (رية الفطام)"، مؤكداً أن "الازمة المائية تحصل بين المحافظتين بسبب عدم التزام المزراعين المتجاوزين والمجازين من أصحاب المضخات المائية بالحصة المقررة لهم من وزارة الموارد المائية".

وأضاف، أن "هذه التجاوزات على الحصص المائية المقررة تؤدي إلى ضياع حصة المثنى المائية وتقليلها نتيجة الاعتداء عليها من المزراعين في الديوانية".

وتابع الياسري، أن "وضع الماء في المحافظة جيد ولا توجد ازمة، لكن نتوقع في الاشهر الثلاثة المقبلة (السادس والسابع والثامن) حصول أزمة مائية حادة في المحافظة تختلف عن سابقاتها".

وأوضح معاون المحافظ، أن "سبب هذه الازمة هو بدء موسم زراعي جديد، اضافة للاطلاقات المائية التي ستكون قليلة جداً، فضلا عن كثرة اعداد المتجاوزين على الانهر والتي تحصل في المحافظات التي تسبقنا بالمجرى المائي".

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