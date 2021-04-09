المثنى تتحضر لمواجهة "العدو الاول" للإنسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة المثنى، يوم الجمعة، عن اكمال استعداداتها كافة لمواجهة موجة الجراد في حال قدومها للمحافظة.

وقال مدير قسم الوقاية في المديرية، فليح الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن مديريته اعدت خمس فرق فنية لمواجهة الجراد الذي يعد "عدو الإنسان الأول"، مرجحا أن يزداد عدد هذه الفرق وفقا لكمية الجراد الداخل لمحافظة المثنى.

وأشار إلى أنه "لا توجد اية تقنيات حديثة خاصة بمحاربة الجراد سوى الرش بالمواد الكيمياوية"، مبينا أن "الرش يكون يدويا في غالب الأحيان، كون الطائرات الخاصة بهذا المجال معطلة، وفي حال اشتد الأمر سنلجأ لطائرات الجيش العراقي للمساعدة".

وتابع الموسوي "لا نعلم موعد وصول الجراد إلى مدننا كونه يتحرك وفق الرياح ووجود الغطاء النباتي، فهو كان في الرطبة بالانبار، وقد انتقل اليوم الى الاردن".