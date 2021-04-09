سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المثنى تتحضر لمواجهة "العدو الاول" للإنسان

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-09T14:46:38+0000
المثنى تتحضر لمواجهة "العدو الاول" للإنسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة المثنى، يوم الجمعة، عن اكمال استعداداتها كافة لمواجهة موجة الجراد في حال قدومها للمحافظة.

وقال مدير قسم الوقاية في المديرية، فليح الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن مديريته اعدت خمس فرق فنية لمواجهة الجراد الذي يعد "عدو الإنسان الأول"، مرجحا أن يزداد عدد هذه الفرق وفقا لكمية الجراد الداخل لمحافظة المثنى.

وأشار إلى أنه "لا توجد اية تقنيات حديثة خاصة بمحاربة الجراد سوى الرش بالمواد الكيمياوية"، مبينا أن "الرش يكون يدويا في غالب الأحيان، كون الطائرات الخاصة بهذا المجال معطلة، وفي حال اشتد الأمر سنلجأ لطائرات الجيش العراقي للمساعدة".

وتابع الموسوي "لا نعلم موعد وصول الجراد إلى مدننا كونه يتحرك وفق الرياح ووجود الغطاء النباتي، فهو كان في الرطبة بالانبار، وقد انتقل اليوم الى الاردن".

related

تلاميذ أول محافظة عراقية يتوجهون إلى مدارسهم في ازمة كورونا

Date: 2020-05-30 11:01:48
تلاميذ أول محافظة عراقية يتوجهون إلى مدارسهم في ازمة كورونا

محافظة عراقية تتخذ إجراءات لمنع "المتاجرة بالمرضى" مقابل أموال

Date: 2019-08-05 19:12:24
محافظة عراقية تتخذ إجراءات لمنع "المتاجرة بالمرضى" مقابل أموال

رقم "مفزع" لحالات انتحار بيوم واحد في محافظة عراقية

Date: 2021-02-16 19:45:31
رقم "مفزع" لحالات انتحار بيوم واحد في محافظة عراقية

محتجون يغلقون شوارع رئيسة بثلاث محافظات عراقية

Date: 2019-12-15 08:42:07
محتجون يغلقون شوارع رئيسة بثلاث محافظات عراقية

الاحتجاجات تعم محافظتين جنوبي العراق.. وهذه هي المطالب

Date: 2021-04-02 15:02:34
الاحتجاجات تعم محافظتين جنوبي العراق.. وهذه هي المطالب

تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في المثنى

Date: 2020-05-30 11:45:40
تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في المثنى

حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

Date: 2019-10-26 13:49:58
حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

المثنى.. وقفة احتجاجية على سوء معاملة متظاهري ذي قار

Date: 2021-02-24 14:25:28
المثنى.. وقفة احتجاجية على سوء معاملة متظاهري ذي قار