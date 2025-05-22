المثنى.. "امتحان الإنكليزي" يدفع طالبة للانتحار والأمن الوطني ينقذها باللحظة الأخيرة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، يوم الخميس، بأن طالبة أقدمت على الانتحار بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة الإنكليزية، إلا أن الأمن الوطني تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذها من موت محقق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة في الصف الثالث المتوسط في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، واجهت صعوبة في امتحان مادة اللغة الإنكليزية ولم تتمكن من الإجابة وبعد انتهاء زمن الامتحان صعدت الطالبة الطابق الأخير في مدرستها لتلقي بنفسها من فوق المبنى".

وأضاف أن "الكادر التدريسي وزميلات الطالبة حاولوا بشتى الطرق ثنيها عن الانتحار إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وتم استدعاء الأمن الوطني لإنقاذها، وبعد قرابة الساعة ونصف الساعة من الكلام معها لردعها من رمي نفسها، أغمي عليها بسبب حرارة الطقس وأشعة الشمس، فسارع رجال الأمن الوطني إلى الوصول إليها وإسعافها إلى المستشفى".

وأكد المصدر أن "شكاوى كثيرة وردت من الطلاب وذويهم تفيد بأن أسئلة امتحان المادة الإنكليزية كانت صعبة ومعقدة والكثير من الطلبة واجهوا صعوبة شديدة في حلّها".