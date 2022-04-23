المثنى.. الاشتباه بإصابة مواطن بـ"الحمى النزفية"

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة المثنى يوم السبت، بتسجيل حالة يشتبه بإصابتها بفيروس "الحمى النزفية" بإحدى مناطق قضاء الوركاء بالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة منها عزل الحالة والقيام بأعمال التعقيم في منزل المشتبه به، مشيرا إلى أن الحالة نقلت إلى ردهات العزل للتأكد من إصابتها من عدمه.

وبين أن الجهات الصحية تتعامل بحذر مع تلك الحالة فضلا عن القيام بأخذ العينات المختبرية للتأكد من سلامتهم.

والحمى النزفية الفيروسية هي مجموعة أمراض معدية يمكن أن تتسبب في علة شديدة تهدد الحياة من خلال تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، وهو ما يجعلها تنزف وتعيق قدرة الدم على التجلط، وهي عدة أنواع، منها حمى الضنك والإيبولا والحمى الصفراء.