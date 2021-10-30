المثنى.. احتجاجات أمام شركة استثمارية رفعت قيمة وحدات سكنية

شفق نيوز/ نظم مواطنون في محافظة المثنى، يوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى إحدى الشركات الاستثمارية التي تقوم ببناء مجمع سكني احتجاجا على عدم التزامها ببنود العقد ورفع قيمة الوحدة السكنية من 95 مليون دينار إلى 110 ملايين، حسب قولهم.

وقال عدد من المواطنين لوكالة شفق نيوز إن "الشركة نقضت العقد بين الطرفين كما خالفت قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل الذي منع المستثمر من المضاربة في قيمة العارض".

ودعا المواطنون الجهات المعنية ومنها هيئة الاستثمار إلى "التدخل ومنع الشركة من التلاعب"، على حد قولهم.