المتقاعدون يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم: الحكومة لا تطبق القانون وقرارات السوداني لا تفيد

شفق نيوز/ تظاهر المئات من المتقاعدين اليوم الأحد، في مسيرة متوجهة الى مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة رواتبهم وتعديل بعض فقرات التقاعد.

وتجمع المئات من المتقاعدين في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد قبيل انطلاقهم بتظاهرة متجهين الى مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقال المتقاعد فاضل محي الدين في حديث لوكالة شفق نيوز اليوم "خرجنا اليوم بتظاهرة كبرى من جميع المحافظات أمام مجلس الوزراء لغرض المطالبة بزيادة رواتبنا بما يكفينا للعيش الكريم"، مبينا ان "كل ما قيل خلال الأيام الماضية بتعديل وزيادة رواتب المتقاعدين في مجلس الوزراء والنواب هو مجرد وعود كاذبة".

واضاف اننا "نطالب بأبسط حقوقنا التي نصت عليها القوانين"، مبينا ان "على مجلس الوزراء والنواب تطبيق المادة 36 من قانون التقاعد لسنة 2014 التي تنص على زيادة رواتب المتقاعدين عند زيادة نسبة التضخم وارتفاع الدولار".

من جهته؛ اعتبر المتقاعد محمد يحيى في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما تمنحه الدولة للمتقاعد من تقاعد شهري لا يكفيه اطلاقا"، مبينا ان "المتقاعد هو انسان كبير في السن ولا يمكنه أن يعمل من جديد في القطاع الخاص لسد حاجته الملحة شهريا في ظل ارتفاع الأسعار حاليا".

ويضيف اننا "نطالب بزيادة الرواتب لأن الكثير من المتقاعدين هو تحت مستوى خط الفقر ولا يوجد هناك زيادة مع مرور السنين التي يجب أن تكون مع ارتفاع التضخم الحاصل شهريا وسنويا" .

وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى في وقت سابق في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما جاء من قرارات من الحكومة كمتقاعدين لم نستفد منها شيئا"، مطالبا "بتعديل المادة 36 الخاصة التي منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين في حال زاد التضخم في العراق والتي من المفترض أن تنفذ من عام 2014 إلا أن هذه المادة لم تنفذ لغاية الان".

واكد العيسى انه "من المفترض أن يمنح المتقاعد كحد ادنى مليون دينار ولكن في حال عدم القدرة على الحصول على هذا الراتب فإنه يمكن تقليله بشكل بسيط".