المتقاعدون العراقيون ممتعضون من تأخير رواتبهم ويطالبون بمساءلة مسؤولين مصرفيين

شفق نيوز- بغداد

طالب عدد من المتقاعدين، يوم الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب باستضافة المسؤولين عن تأخر صرف الرواتب ولا سيما مديري المصارف الحكومية وتحديداً مصرفي الرافدين والرشيد.

وقال المتقاعدون، لوكالة شفق نيوز، إن قلة السيولة المالية إلى جانب ضعف التطور المصرفي، وعدم إدخال التقنيات الحديثة ومواكبة التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمات، فضلاً عن غياب الخطط الاستراتيجية وضعف الأداء في العمل المصرفي.

وأشار إلى أن تحديث الأنظمة المصرفية واعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة من شأنه زيادة الإيرادات وتعزيز خزينة الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا المتقاعدون، الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وضمان انتظام صرف الرواتب لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين.

وكانت وزارة المالية قد دعت في وقت سابق، المصارف الحكومية إلى الدوام يومي الجمعة والسبت بهدف تعزيز التمويل وتسريع صرف الرواتب إلا أن هذه الخطوة لم تحقق نتائج ملموسة بسبب استمرار نقص السيولة والرصيد المالي.