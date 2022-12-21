المتعاقدون يعتصمون أمام جامعات العراق.. فيديو وصور

شفق نيوز/ نظم العشرات من الموظفين اصحاب العقود في الجامعات العراقية، اليوم الأربعاء، أعتصاماً أمام الجامعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالتثبيت.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن جميع جامعات البلاد شهدت اليوم، وقفات احتجاجية واعتصامات من قبل موظفي العقود فيها للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وتأتي هذه الاعتصامات مع احتجاجات مماثلة ينظمها المئات من فئة المحاضرين بالمجان لغرض الضغط على الحكومة والبرلمان وتضمين حقوقهم في موازنة البلاد للعام المقبل 2023 المزمع تشريع قانونها بعد انتهاء العطلة التشريعية الشهر المقبل.