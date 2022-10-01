المتظاهرون يرمون بالحاجز الحديدي من جسر الجمهورية إلى مياه دجلة.. فيديو

شفق نيوز/ تمكن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، اليوم السبت، من ازالة البوابة الحديدية التي وضعتها قيادة عمليات بغداد، في بداية جسر الجمهورية كحاجز أول يمنعهم من التقدم نحو المنطقة الخضراء .

وأخبر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين رموا بالأعمدة الحديدية للبوابة الى مياه نهر دجلة، موضحاً أنهم وبعد هذه الخطوة، قد تجاوزوا خط الصد الأول للجسر الجمهورية، ويستعدون لتجاوز بقية الخطوط باتجاه المنطقة الخضراء.

وأظهرت لقطات فيديو تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، انزال الحاجز الحديدي ورمي اجزاء منه الى مياه النهر، وتوجه المتظاهرين الى الحواجز الاخرى المتمثلة بالكتل الكونكريتية، فيما اقدم بعضهم على رمي قوات الامن بالحجارة.

من جابنه أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "قوات حفظ القانون انسحبت من الحاجز الاول على جسر الجمهورية، وتوجهت الى نصف الجسر مع بقاء وجود المتظاهرين عند صبات الحاجز المذكور".

يشار إلى أن "البوابات الحديدية" أو الحاجز الحديدي، كانت قد عملت على إنشائهالاجهزة الامنية، منذ أيام، ونتج عن ذلك إغلاق الجسر وبعض الطرق.

وانطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة وسط العاصمة العراقية بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات "تشرين" عام 2019.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب هي ذاتها التي رُفعت في عام 2019، إلا أنها شهدت هذا العام مشاركة "علنية" لأنصار التيار الصدري، الذين رفعوا شعارات التيار المعروفة وارتدى اغلبهم "الملابس السوداء".

واندلعت التظاهرات العراقية في 1 تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.