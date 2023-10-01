المتظاهرون يتزايدون في "التحرير" واحتكاكات متقطعة مع القوات الأمنية (صور)

شفق نيوز/ توافد المئات من المتظاهرين على ساحة التحرير وسط بغداد، يوم الأحد، لإحياء الذكرى الرابعة لتظاهرات تشرين، فيما شهدت الساحة احتكاكات مع القوات الأمنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المتظاهرين بدأت أعدادهم بالتزايد عصر اليوم، حيث تقدّر أعدادهم بنحو ألف متظاهر، إذ انضم إليهم ناشطون وناشطات مدنيون ومن مختلف الأعمار، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وأشار إلى أن احتكاكات بسيطة بين القوات الأمنية والمتظاهرين تحدث بين الحين والآخر من دون أن تسفر عن إصابات في الجانبين، مضيفاً أن أعداد المتظاهرين قابلة للتزايد بمرور الوقت.

وصباح اليوم تجمع نحو 100 شخص في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والتي لها رمزية لدى المتظاهرين حيث انطلقت منها تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وقامت القوات الأمنية بجمع المتظاهرين في حديقة "الأمة" لكي لا يتم قطع الشارع وعرقلة حركة السير والمرور.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز قد أفاد في وقت سابق بحصول احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا النزول إلى الشارع.

وقال مراسلنا إن المتظاهرين حاولوا الخروج من حديقة "الأمة" حيث تجمعوا هناك والنزول إلى الشارع لمواصلة إحياء الذكرى الرابعة لتظاهرات تشرين، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من ذلك.

وأشار إلى أن الاحتكاك لم ينجم عنه إصابات بين صفوف القوات الأمنية أو المتظاهرين الذين بادر البعض منهم إلى فض الاحتكاك والإبقاء على المتظاهرين في حديقة "الأمة".