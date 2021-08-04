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المتضررون يستعدون لغلق الدائرة.. صحة ذي قار توقف صرف رواتب موظفي العقود (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T15:23:54+0000
المتضررون يستعدون لغلق الدائرة.. صحة ذي قار توقف صرف رواتب موظفي العقود (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة عن دائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، عن صدور أمر بإيقاف صرف رواتب موظفيّ العقود في الدائرة.

وطبقا للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الدائرة وجهت المؤسسات الصحية كافة في المحافظة بإيقاف صرف رواتب العقود لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن أحكام مادة في قانون الموازنة لسنة 2021 تتعلق بموظفي العقود.

وبحسب الوثيقة فإن امر الإيقاف يتعلق بالتخصيصات المالية لتأمين رواتب موظفي العقود.

وفي هذا السياق، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من العقود في دائرة صحة ذي قار يستعدون لتنظيم تظاهرة واغلاق الدائرة يوم غد الخميس.

يشار إلى أن مجلس الوزراء طعن بمواد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

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