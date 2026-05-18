المتحف الحضاري في الموصل يستعرض أعمال ترميم آثار دمّرها داعش

أقام المتحف الحضاري في الموصل، اليوم الاثنين، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، سلط فيه الضوء على أعمال ترميم وصيانة القطع الأثرية التي تضررت على يد تنظيم داعش.

وقال مدير المتحف الحضاري في الموصل أحمد المختار، لوكالة شفق نيوز، إن الاحتفال تضمن فعاليات متعددة من بينها عروض فيديوية تناولت أعمال ترميم وصيانة القطع الأثرية التي تعرضت للتدمير على يد تنظيم داعش.

وأوضح المختار أن عمليات الترميم نُفذت على مدى أربع سنوات من العمل المتواصل، بمشاركة خبراء ترميم من متحف اللوفر وبالتعاون مع ملاكات متحف الموصل، مشيراً إلى أن الاحتفال استعرض أيضاً مراحل إعادة تأهيل المتحف الحضاري في الموصل.

وأضاف أن أعمال التأهيل أُنجزت بتمويل من مؤسسة ALIPH Foundation، وبإشراف منظمة World Monuments Fund، وبالتعاون مع متحف اللوفر وSmithsonian Institution، ضمن جهود دولية لحماية التراث الثقافي وإحياء الإرث الحضاري لمدينة الموصل.

وسيطر تنظيم داعش على مدينة نينوى، عام 2014، وأقدم على تدمير ونسف أغلب المواقع الأثرية فيها، إلى جانب اقتحام المتحف وتخريب الآثار التي يضمها.