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المتحدث باسم الكاظمي: الحظر تجريبي وقد يمدد أكثر

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T10:38:22+0000
المتحدث باسم الكاظمي: الحظر تجريبي وقد يمدد أكثر

شفق نيوز/ اعتبر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الثلاثاء إعادة فرض حظر التجوال في في مناطق ومدن العراق ما عدا إقليم كوردستان أنه "تجريبي" في الوقت الذي لم يستبعد تمديده لأكثر من أسبوعين في حال استمرت الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع.

وقال اللواء رسول في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للصحة والسلامة في مبنى نقابة الصحفيين وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحظر سيكون على مرحلتين الأولى شامل والأخرى جزئي.

وأوضح ان هذا الحظر تجريبي ولمدة أسبوعين إذا ارتفعت الإصابات يمكن أن يمدد. 

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر خلال المؤتمر إن الجهات الصحية لم تتفاجأ من تسجيل سلالة جديدة لفيروس كورونا في العراق.

وذكر أيضا "أكدنا منذ أشهر وخلال عدة مؤتمرات صحفية على خطورة الموقف وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

البدر استطرد قائلا ان وزارة الصحة شخصت السلالة الجديدة لها صفات تختلف عن السابقة ولها انتشار أخطر من السلالة السابقة. 

وعن لقاح كورونا قال المتحدث باسم الصحة إنه سيصل إلى العراق في نهاية الشهر الجاري وان العراق اعتمد على ثلاثة لقاحات وهي الصيني والبريطاني والأمريكي، مؤكدا أنه سيتم توزيعها على الفئات المشمولة باللقاحات وستشمل الصحفيين أيضا.

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