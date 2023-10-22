المتحدث العسكري باسم السوداني: المواد الاغاثية لغزة جاهزة و"وفيرة" وسيتم إرسالها عن طريق مصر

شفق نيوز/ أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد، سعي الحكومة العراقية لإيصال المواد الاغاثية لسكان قطاع غزة.

وقال رسول لوكالة شفق نيوز؛ أن "الحكومة العراقية تعمل حاليا على المواد الاغاثية والطبية التي تدخل في اغاثة المواطنين وخاصة أن الكثير من الموجودين في غزة دون مأوى وطعام وماء ويحتاجون الى هذه المواد".

وأضاف ان "الحكومة العراقية قادرة على التبرع بشكل كبير ولديها الامكانيات لتوفير المواد الاغاثية والطبية والمواد الاسعافية ولدينا الكثير من هذه المواد ونعمل على ايصالها الى مطار العريش بالتنسيق مع السلطات المصرية وكذلك مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لغرض ارسال هذه المساعدات الى اهلنا في غزة".

وتابع ان "المواد الاغاثية العراقية كاملة وجاهزة ونعمل نحن كاللجنة تهيئة المواد وهي جاهزة للشحن من أجل نقلها عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية وايصالها الى مطار العريش المصري".

واشار إلى ان "الهلال الاحمر العراقي هو المسؤول عن ايصال المواد الاغاثية والطبية بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني لايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "الحكومة تعمل على فتح حساب وهذا الحساب يتم من خلاله إيداع أموال التبرعات ومن ثم وضع الالية لايصالها الى شعبنا في قطاع غزة".