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المباني التراثية في ديالى تصارع الإهمال والتجاوز

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-15T13:13:56+0000
المباني التراثية في ديالى تصارع الإهمال والتجاوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عن مساع مكثفة لحماية 120 مبنىً تراثياً في المحافظة من الاندثار والتجاوز.

 وقال مدير مفتشية اثار ديالى، احمد عبد الجبار خماس، لوكالة شفق نيوز، ان "120 مبنىً تراثياً تعود للعهدين العثماني والملكي بين منازل سكنية ومبانٍ عامة تنتشر في مدن بعقوبة والمقدادية والسعدية ومناطق أخرى، منها مبنى السراي في بعقوبة، والحمامات وكنيست اليهود في المقدادية، ومنزل او مضيف الشيخ الجاف شيخ قبيلة الجاف في ناحية السعدية، اضافة الى منازل تراثية قديمة تنتشر في عدة مناطق ببعقوبة".

واكد ان دائرته "تسعى جاهدة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية لحماية المباني التراثية من التجاوزات او الاندثار او استغلالها لمنافع خاصة باعتبارها معالم تراثية تجسد تاريخ وارث المحافظة وتعد عنوانا للتعايش السلمي بين شرائح المجتمع".

وأشار خماس الى وجود "بعض المشاكل التي تجعل التصرف بالمباني التراثية مقيداً بسبب الملكية الخاصة"، موضحاً ان "المباني القديمة تصنف الى قسمين, تراثي الذي يقل عمره عن 200 عام، واثري ما يزيد عمره على 200 عام".

وتضم محافظة ديالى أكثر من 800 موقع أثري تعود لحقب وعصور مختلفة بعضها عمره أكثر من خمسة آلاف سنة من حضارتيّ أشنونا وسومر، و5% منها فقط خضعت لعمليات تنقيب من قبل الفرق الاستكشاف، والبقية ما تزال مطمورة تحت التراب.

وتعاني مواقع أثرية عدة في محافظة ديالى (60 كلم شمال شرقي بغداد) من الإهمال والتجاوز، ما هدد بزوالها خاصة في المناطق الزراعية والنائية.

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