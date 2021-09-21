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المباشرة بإيصال التيار الكهربائي لقرية عراقية لم ترَ النور منذ 150 عاماً

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-21T14:38:59+0000
المباشرة بإيصال التيار الكهربائي لقرية عراقية لم ترَ النور منذ 150 عاماً

شفق نيوز/ أكد مدير ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الأنبار، شرحبيل العبيدي، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمد أعمدة واسلاك الطاقة الكهربائية لإيصال خدمة الكهرباء الى قرية سحل حوران التابعة للناحية، والتي لم ترى النور منذ تأسيسها.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة المحلية في محافظة الانبار وخلال زيارتها الى الناحية مؤخراً، وجهت بالمباشرة بالعمل على ايصال التيار الكهربائي الى القرية، وفي حال إنجاز العمل وايصال التيار الكهربائي اليها، فستكون المرة الاولى التي ترى بها الناحية النور منذ اكثر من 150 عاماً".

وبين العبيدي، أن "الحكومة المحلية خصصت مبلغ 800 مليون دينار، تم استقطاعها من ميزانية قضاء هيت لسنة 2021، للمباشرة بالعمل على ايصال التيار الكهربائي الى القرية".

الجدير بالذكر؛ أن قرية سحل حوران التابعة لناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، لم ترَ النور منذ تأسيسها قبل اكثر من 150 عاماً، ويسكنها اكثر من 700 نسمة، غالبيتهم يمتهنون مهنة الزراعة، وتفتقر لكافة الخدمات الاساسية واهمها الماء والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية.

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