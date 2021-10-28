المباشرة بإنجاز 77 مدرسة متلكئة في ذي قار

شفق نيوز / أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار، محمد هادي، يوم الخميس، مباشرة العمل بـ77 مدرسة متلكئة في عموم المحافظة.

وقال هادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية في المحافظة أولت لقطاع التربية اهتماما خاصا حيث أسفرت جهودها عن مباشرة العمل بـ77 مدرسة متلكئة، فضلا عن استئناف العمل بـ34 مدرسة أخرى خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "هناك 32 مدرسة أخرى جرى اتخاذ القرار اليوم بسحب العمل من الشركات المنفذة لها، والتوجه نحو إكمالها بشكل مباشر من قبل قسم الهندسة في المحافظة بعد أخذ الأذن القضائي بذلك".

وأشار النائب الأول لمحافظ ذي قار، إلى أن "اجتماع استئناف العمل كان بحضور مدراء العقود والأبنية المدرسية ولجنة تسريع الإجراءات".