المباشرة بإعادة فتح طرق بغداد المغلقة

شفق نيوز/ باشرت القوات الامنية العراقية، يوم الاثنين، بإعادة فتح الطرق التي أغلقت ضمن إجراءات الزيارة الاربعينية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن القوات الامنية باشرت، صباح اليوم، بإعادة فتح الطريق من تقاطع أم الطبول باتجاه سريع البياع / السيدية لغاية مفرق الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، مؤكداً المباشرة برفع الأسلاك الشائكة التي وضعت لفصل طريق الذهاب عن الإياب.

وأشار المصدر إلى فتح جميع الطرق المغلقة من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب، وطريق القناة وصولا الى جسر ساحة مظفر، مؤكدا أن القوات الامنية ستباشر بفتح الطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.

وبدأت القوات الامنية، منذ الجمعة الماضي، بقطع طرق مهمة وسط العاصمة بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية لتسهيل مرور زوار الاربعينية المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يتوافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل نهاية الأسبوع الجاري.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، دخول أكثر من 3 ملايين ونصف زائر أجنبي الى العراق لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف بعد غد الاربعاء.