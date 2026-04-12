المباشرة بصيانة وإكساء طريق كركوك - تكريت

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية طرق وجسور كركوك، يوم الأحد، المباشرة بأعمال صيانة وإكساء طريق كركوك- تكريت، ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنى التحتية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالطرق الحيوية جراء الاستخدام المستمر والعوامل الجوية.

وقال مدير طرق وجسور كركوك، علي أكبر، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية باشرت فعلياً بأعمال معالجة طريق كركوك - تكريت، بدءاً من جسر زغيتون وصولاً إلى فلكة تركلان، وبطول إجمالي يبلغ نحو 60 كيلومتراً"، مبيناً أن "الأعمال تتضمن معالجة التخسفات وإكساء عدد من المقاطع المتضررة على طول الطريق".

وأوضح أكبر، أن "هذا المشروع يأتي بدعم مباشر من إدارة محافظة كركوك، التي خصصت مبالغ مالية لتنفيذ أعمال الصيانة"، مشيراً إلى أن "الطريق يعد من الشرايين الحيوية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، ويشهد حركة مرورية كثيفة يومياً، سواء للمركبات المدنية أو الشاحنات".

وأضاف أن "الأعمال ستستمر لمدة عشرة أيام، وقد شهدت تأخيراً في المباشرة نتيجة الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية، ما أثر على جاهزية الطريق لإجراء عمليات الإكساء"، لافتاً إلى أن "الفرق الفنية باشرت في المرحلة الأولى بأعمال القشط وتنظيف المقاطع المتضررة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإكساء بالمواد الإسفلتية الحديثة".

وبين أن "الخطة الحالية لا تقتصر على المعالجة السطحية فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز بعض المقاطع التي تعاني من هبوط واضح، بهدف ضمان ديمومة الطريق وتقليل الحاجة إلى الصيانة المتكررة مستقبلاً، فضلاً عن تحسين مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناجمة عن سوء حالة الطريق".

وأشار أكبر، إلى أن "المديرية وضعت برنامجاً لاحقاً لتوسيع أعمال الصيانة لتشمل طرقاً رئيسية أخرى، من بينها طريق كركوك- أربيل، حيث تم تحديد عدد من المواقع التي تحتاج إلى أعمال إكساء ومعالجة عاجلة، ومن المؤمل المباشرة بها فور الانتهاء من مشروع طريق كركوك- تكريت".

وأكد أن "هذه الجهود تأتي ضمن توجه حكومي لتحسين شبكة الطرق في المحافظة، ورفع كفاءتها بما يواكب حجم الحركة الاقتصادية والتجارية، خاصة أن كركوك تمثل نقطة ربط مهمة بين شمال ووسط العراق".

واختتم بالقول إن "المديرية تدعو المواطنين وسائقي المركبات إلى التعاون مع الفرق الهندسية، والالتزام بالإرشادات المرورية والتحويلات المؤقتة خلال فترة العمل، بما يسهم في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة، وتحقيق الفائدة المرجوة منه في تعزيز انسيابية النقل وتقليل الأضرار على المركبات".