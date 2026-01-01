المباشرة بتوزيع شقق "القرية اليابانية" في الموصل للنازحين

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مساء اليوم الخميس، المباشرة بتوزيع شقق سكنية على العوائل النازحة والمتعففة ضمن مجمع "القرية اليابانية" في مدينة الموصل، في خطوة إنسانية تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية مع انطلاق العام الجديد 2026.

وقال الدخيل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "توزيع الشقق يأتي ضمن مساعي الحكومة المحلية لإغلاق ملف النزوح تدريجياً، وتوفير سكن لائق للعوائل التي عانت لسنوات من ظروف المخيمات ونقص الخدمات الأساسية".

وبين أن "المستفيدين من الشقق كان يفترشون الأرض في المخيمات بهذا البرد القارس، وإن مجمع القرية اليابانية يُعد من المشاريع الإنسانية المهمة الذي أسهم في توفير بيئة سكنية آمنة"، مؤكداً حرص المحافظة على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم ملف الإسكان وتحسين الواقع الخدمي في نينوى.

وأشار الدخيل إلى أن الحكومة المحلية ستواصل تنفيذ برامج اجتماعية وإنسانية خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع خطط الاستقرار وإعادة الإعمار، مثمّناً دعم اليابان ومنظمة "UN-Habitat" في إنجاز هذا المشروع.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، والسفير الياباني لدى العراق أكيرا إندو، قد افتتحا في 22 أيلول/ سبتمبر 2025، مشروع "القرية اليابانية" السكني في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مؤكدين أهمية الشراكة التنموية بين الجانبين.

وقال المحافظ في حينها لوكالة شفق نيوز، إن السفير الياباني والوفد المرافق له، الذي ضم مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن، شاركوا في حفل الافتتاح الذي أقيم بمنطقة رجم حديد بأيمن الموصل.

وثمّن الدخيل الدعم الكبير المقدم من حكومة اليابان وشعبها، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، مشيراً إلى أن مشاريع السكن التي أُنشئت لإيواء العوائل الفقيرة والمتعففة تمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين نينوى واليابان.

يشار إلى أن مشروع "القرية اليابانية" تم وضع حجر الأساس له في 25 حزيران/ يونيو 2024، ضمن مشروع الدعم الطارئ للعائدين في محافظة نينوى، بتمويل ياباني.

ويتكون المشروع من 420 وحدة سكنية و16 برجاً على مساحة 94 ألف متر مربع.