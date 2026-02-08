المباشرة بتنفيذ مشروع سجن مركزي جديد في العراق

شفق نيوز - المثنى

أعلن حيدر الوهامي ‏النائب الفني لمحافظ المثنى، يوم الأحد، عن مباشرة الشركة المنفذة لمشروع إنشاء سجن السماوة المركزي أعمالها.

وقال الوهامي في بيان اليوم، إن الحكومة المحلية عازمة على إكمال هذا الملف بالتعاون مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن المساحة الفعلية المخصصة للمشروع بمساحة 50 دونما.

يأتي ذلك بعد زيارة ميدانية أجراها النائب و برفقة القائممقام الحقوقي عدي الأعرجي. ‏

وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت في العام 2020، وضع الحجر الأساس لبناء سجن واسط المركزي ، وذلك لإنهاء مشكلة اكتظاظ السجون والقضاء عليها.

وفي مطلع العام 2024 دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، إلى إنشاء مدينة إصلاحية لمعالجة ملف اكتظاظ السجناء والموقوفين، مشيرا الى أن عدد المسجونين يصل الى 100 الف سجين وهو ما يشكل نسبة 300% من الطاقة الاستيعابية بعض السجون وأماكن الاحتجاز.

وفي حينها قال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، إن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز تعاني من مشكلة الاكتظاظ حيث بلغت النسبة في بعض منها إلى 300 ٪؜"، مبينا أن "عدد السجناء والموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز كافة يصل إلى 100 ألف سجين وموقوف وهذا رقم يفوق بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز".

واضاف ان "اغلب البنى التحتية لهذه السجون قديمة جدا ومصممة لاستقبال 30 ألف سجين وموقوف في حين أن عدد السجناء والموقوفين الآن يفوق الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ومراكز الاحتجاز".

وتابع الغراوي أن "الاكتظاظ ادى الى انتشار امراض صدرية والجرب واضطرار الادارة السجنية الى إيداع السجناء والموقوفين من اصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطرة واهم مثال لذلك إيداع المتعاطين مع تجار المخدرات"، داعيا الى "انشاء مدينة إصلاحية كحل أمثل لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون".