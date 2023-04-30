الحكومة العراقية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، أن دائرة المحاسبة التابعة أطلقت تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار/مايو .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، تمت المباشرة بتأجيل استقطاعات السلف والقروض الممنوحة للمتقاعدين للشهر الحالي .

وأكدت على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيئة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني .

ودعا البيان المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .

بدورها أكدت هيئة التقاعد الوطنية في بيان، البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر آيار 2023.

وأوضحت أنه لوقوع اليوم الأول من آيار عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال العالمي تم البدء بصرف الراتب التقاعدي هذا اليوم و بشكل تدريجي وستصل رسائل نصية للمتقاعدين.