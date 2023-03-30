المالية تباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية دائرة المحاسبة، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان/أبريل المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

ودعت الوزارة في بيانها، المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .