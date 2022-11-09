المباشرة بتجهيز النفط الابيض للمحافظات العراقية اعتبارا من الغد

شفق نيوز/ اعلن وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع، إطلاق تجهيز مادة النفط الابيض للعاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وفق البطاقة الوقودية اعتباراً من يوم غد الخميس.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس في بيان اليوم، ان حصة النفط الابيض ستكون بواقع (100 لتر ) للعائلة الواحدة، وستكون هناك حصص أخرى يتم الاعلان عنها وفق ما تقتضيه الظروف الجوية وحاجات المواطنين .

وأكد أن منافذ التجهيز ستباشر اعتباراً من يوم غد الموافق 10 تشرين الثاني الحالي بتجهيز العوائل والمواطنين بحصصهم من مادة النفط الابيض واعتماد البطاقة الوقودية في عمليات التجهيز.

واهاب الوكيل بالمواطنين مراجعة منافذ التجهيز التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد والمحافظات المعنية لاستلام حصصهم المقررة.

وكانت الوزارة أطلقت مطلع الشهر الحالي تجهيز مادة النفط الابيض للمحافظات الشمالية والغربية بواقع 100 لتر وفقا للبطاقة الوقودية.